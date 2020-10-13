13.10.2020 11:44

На Харьковщине запретили проведение любых концертов, в том числе проплаченных политиками (Укринформ)

На Харьковщине все концерты запрещены из-за распространения коронавируса, уже анонсированные политическими партиями мероприятия не состоятся.



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Об этом заявил СМИ председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает корреспондент Укринформ.

«Мы еще в пятницу на заседании (региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) запретили проведение любых концертов на улице. А мы знаем, что определенные политические силы пригласили «Ляписа Трубецкого». Я, имея возможность, обращаюсь и к исполнителю, и к тем, кто организует эти концерты, находясь в той или иной политической силе - концерт не состоится. Я не допущу этого», - заявил Кучер.

Он добавил, что вопрос запрета концертов обсуждался сегодня с Премьер-министром, руководителем МВД, главным санитарным врачом страны.

В пресс-службе Харьковской ОГА, поскольку протокол заседания региональной комиссии не опубликован, процитировали часть текста. В частности, там сказано «Запретить проведение концертов», то есть речь идет о полном запрете, независимо от места проведения.

Как сообщалось, 3 октября в Новобаварском районе Харькова состоялся концерт украинской певицы Ольги Поляковой ко Дню учителя. По подсчетам полиции, на территории спортивной школы собралось около 2 тыс. человек. Правоохранители открыли дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений», а глава полиции Харьковщины пообещал, что «дело будет доведено до конца».