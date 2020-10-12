В Харькове пройдет юбилейный фестиваль польского кино (Горсовет)

XV Фестиваль «Дни польского кино» состоится с 16 по 25 октября в Харькове.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
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