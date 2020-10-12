12.10.2020 18:44

В Харькове пройдет юбилейный фестиваль польского кино (Горсовет)

XV Фестиваль «Дни польского кино» состоится с 16 по 25 октября в Харькове.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, в связи с эпидемиологическими ограничениями фестиваль впервые пройдет онлайн.

Традиционно в программе будут представлены самые интересные работы представителей польского кинематографа последних двух лет. В этом году - это пять разножанровых полнометражных фильмов, которые уже получили награды на престижных международных фестивалях, признание зрителей и мировой кинокритики.

Все фильмы демонстрируются на польском языке с возможностью выбора украинских или английских субтитров. Бесплатные онлайн-просмотры будут доступны для всех желающих на сайте фестиваля.

Отметим, что мероприятие проходит при поддержке Генерального консульства Республики Польша в городе Харькове.