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12.10.2020  18:44   

В Харькове пройдет юбилейный фестиваль польского кино (Горсовет)

XV Фестиваль «Дни польского кино» состоится с 16 по 25 октября в Харькове.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, в связи с эпидемиологическими ограничениями фестиваль впервые пройдет онлайн.
 
Традиционно в программе будут представлены самые интересные работы представителей польского кинематографа последних двух лет. В этом году - это пять разножанровых полнометражных фильмов, которые уже получили награды на престижных международных фестивалях, признание зрителей и мировой кинокритики.
 
Все фильмы демонстрируются на польском языке с возможностью выбора украинских или английских субтитров. Бесплатные онлайн-просмотры будут доступны для всех желающих на сайте фестиваля. 
 
Отметим, что мероприятие проходит при поддержке Генерального консульства Республики Польша в городе Харькове.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  фестиваль, польское кино, харьков
 
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