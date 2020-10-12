12.10.2020 12:01

ВИДЕО: Музей известного фотографа открыли под Харьковом (25 канал)

В бывшей усадьбе известного фотографа Алексея Иваницкого, расположенной на территории биостанции ХНУ имени Каразина в селе Гайдары Змиевского района, открыли музей.



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Территория биостанции ХНУ Каразина, что в селе Гайдары - уникальная в историческом плане. Особого внимания заслуживает двухэтажный дом, которому уже более века, сообщает 25 канал.

Это усадьба известного фотографа Алексея Михайловича Иваницкого, прославившийся своими фотографиями с аварии императорского поезда в Борках в октября 1888 года. За эти фотоработы император Александр III наградил Иваницкого кольцом и усадьбой в нынешних Гайдарах. Здесь была дача фотографа, а во время Второй мировой войны - штаб-квартира солдат СС.

Сейчас это здание принадлежит Харьковскому университету. Долгое время здесь вынашивали идею создать в усадьбе музей.

И вот 9 октября один зал будущего музея открыл двери для первых посетителей.

Среди экспонатов много старинных вещей: монеты, часы, полотенца, фотографии, оружие и личные вещи советских и немецких солдат. А еще - старинная Библия с Височинского монастыря. Большинство экспонатов найдены на территории села Гайдары и Змиевского района, часть передали в музей местные жители.

Музей будет работать каждую субботу. Вход свободный.