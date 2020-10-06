06.10.2020 16:12

Концерты «Харьковских ассамблей» пройдут в режиме онлайн-трансляций (Горсовет)

27-й Международный музыкальный фестиваль «Харьковские ассамблеи: противление злу искусством» пройдет с 9 по 25 октября 2020 года.



Концерты «Харьковских ассамблей» пройдут в режиме онлайн-трансляций (Горсовет)



В связи с карантинными ограничениями концерты фестиваля пройдут в режиме онлайн-трансляций.

По словам организаторов, в этом году «Харьковские ассамблеи» посвящены 250-летию со дня рождения выдающегося немецкого композитора, пианиста и дирижера Людвига ван Бетховена. В рамках фестиваля пройдут симфонические и камерные концерты, программа которых представит творчество гения.

В течение фестиваля все желающие смогут услышать игру музыкантов из разных стран мира - Константина Лифшица (Швейцария), Вольфганга Манца (Германия), Юрия Насушкина, Лидии Стратулат, Маргариты Эскарпа (Испания), Ференца Берната (Венгрия), Олега Безбородко, Марка Топчия, Назара Аддати (Украина). Концертные приветствия поступят также из Италии от маэстро Аурелио Каноничи и из Испании от фестиваля «Semana de Música Religiosa de Cuenca» и его артистического директора Кристобаля Солера.

Традиционно в фестивале примут участие харьковские музыканты. Так, симфонический оркестр Харьковского национального университета искусств им. Котляревского выступит на открытии и закрытии фестиваля под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Юрия Янко, солировать в этих программах будут заслуженная артистка Украины Анна Сагалова и Мария Бондаренко. Кроме того, состоятся концерты классов преподавателей Харьковского университета искусств: народной артистки Украины, профессора Татьяны Веркиной и профессора Елены Щелкановцевой, а также концерт стипендиатов Ротари-клубов Харькова и множество других творческих событий.

В рамках фестиваля уже в пятый раз состоится Международный конкурс музыкального искусства «Харьковские ассамблеи», который вошел в Ассоциацию европейских музыкальных молодежных конкурсов (EMCY). В нем примут участие музыканты из разных стран, в частности, из Китая, Германии, Австрии, Италии, США, Швейцарии, Израиля, Литвы, Коста-Рики, Панамы, Украины. В этом году конкурс решили провести в категориях «Фортепиано» и «Контрабас». Оценивать выступление участников будут всемирно известные музыканты, в том числе выпускники Харьковского университета искусств.

Также в рамках фестиваля 22-23 октября традиционно пройдет научная конференция «Бетховен и XXI век: европейское пространство художественного образования».

Трансляция концертов будет доступна на официальном канале «Ассамблей» на YouTube и на Фейсбук-странице

Справка. Международный фестиваль «Харьковские ассамблеи» проходит с 1991 года. За это время в программах фестиваля участвовали известные музыканты более чем из 30 стран мира. Художественным руководителем фестиваля является инициатор его основания, народная артистка Украины, Почетный гражданин города Харькова, ректор Харьковского национального университета искусств, Татьяна Веркина.

Фестиваль «Харьковские ассамблеи» проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.