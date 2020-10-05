Для людей с проблемами слуха организовали социальную экскурсию (Горсовет)

Социальная экскурсия для членов общественной организации «Креавита» состоялась 3 октября.
Экскурсия была организована для людей с проблемами слуха по маршруту Харьков - Коротич - Шаровка в сопровождении экскурсоводов и сурдопереводчиков.
Экскурсанты ознакомилась с историей становления и развития города Харькова, побывали в Харьковском аэроклубе им. В. Гризодубовой, где узнали историю создания и развития аэроклуба, побывали в музее авиации под открытым небом, увидели самолеты и вертолеты на выставочной площадке авиатехники. Также участники экскурсии посетили памятник архитектуры национального значения - дворцово-парковый комплекс «Шаровка».
Экскурсия прошла в рамках реализации Программы укрепления положительного международного имиджа и развития международного сотрудничества города Харькова на 2018-2020 годы. Организаторы: Департамент международного сотрудничества Харьковского городского совета совместно с КП «Центр развития международного сотрудничества».
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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