05.10.2020 14:02

Для людей с проблемами слуха организовали социальную экскурсию (Горсовет)

Социальная экскурсия для членов общественной организации «Креавита» состоялась 3 октября.



// city.kharkov.ua

Экскурсия была организована для людей с проблемами слуха по маршруту Харьков - Коротич - Шаровка в сопровождении экскурсоводов и сурдопереводчиков.

Экскурсанты ознакомилась с историей становления и развития города Харькова, побывали в Харьковском аэроклубе им. В. Гризодубовой, где узнали историю создания и развития аэроклуба, побывали в музее авиации под открытым небом, увидели самолеты и вертолеты на выставочной площадке авиатехники. Также участники экскурсии посетили памятник архитектуры национального значения - дворцово-парковый комплекс «Шаровка».

Экскурсия прошла в рамках реализации Программы укрепления положительного международного имиджа и развития международного сотрудничества города Харькова на 2018-2020 годы. Организаторы: Департамент международного сотрудничества Харьковского городского совета совместно с КП «Центр развития международного сотрудничества».