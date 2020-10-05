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05.10.2020  14:02   

Для людей с проблемами слуха организовали социальную экскурсию (Горсовет)

Социальная экскурсия для членов общественной организации «Креавита» состоялась 3 октября.


// city.kharkov.ua

Экскурсия была организована для людей с проблемами слуха по маршруту Харьков - Коротич - Шаровка в сопровождении экскурсоводов и сурдопереводчиков.

Экскурсанты ознакомилась с историей становления и развития города Харькова, побывали в Харьковском аэроклубе им. В. Гризодубовой, где узнали историю создания и развития аэроклуба, побывали в музее авиации под открытым небом, увидели самолеты и вертолеты на выставочной площадке авиатехники. Также участники экскурсии посетили памятник архитектуры национального значения - дворцово-парковый комплекс «Шаровка».

Экскурсия прошла в рамках реализации Программы укрепления положительного международного имиджа и развития международного сотрудничества города Харькова на 2018-2020 годы. Организаторы: Департамент международного сотрудничества Харьковского городского совета совместно с КП «Центр развития международного сотрудничества».

Источник:   ХГС
 Тэги:  экскурсия, харьков, креавита
 
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