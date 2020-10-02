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02.10.2020  20:34   

В Харькове состоится Фестиваль уличных культур и открытие урбан парка (Харьков спортивный)

11 октября 2020 года в 14:00 состоится открытие нового «Урбан Парка», в Парке Юрьева (ст. М. «Дворец Спорта») и Фестиваль уличных культур.


//sportevents.kharkiv.ua
Организаторы мероприятия - общественная организация «Street Culture»,
 
Депаратмент по делам семьи, молодежи и спорта.
 
Расписание мероприятия:
 
14:00 официальное открытие урбан парка
 
14:00 до 20:00 Турнир по уличному футболу 3 × 3 «Boss of the street» на споте 3 × 3
 
14:00 до 20:00 Турнир по уличному панна футболу «Boss of the street» на панна споте
 
14:00 до 20:00 фановый Streetball 3 × 3, трик шота на стритбольного споте
 
14:00 до 20:00 фанов джем с трюкового самоката, скейтбординга, bmxьу, ролерблейдингу на скейт парка
 
14:00 до 20:00 фановый паркур джем на паркур споте
 
14:00 до 20:00 фановый Street Workout джем на воркаут споте
 
17.00 до 20.00 Breaking баттл и битбокс шоу
 
1 на 1 (5-11 лет) & 1 на 1 (12-17 лет)
 
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  уличные культуры, фестиваль, харьков
 
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