02.10.2020 20:34

В Харькове состоится Фестиваль уличных культур и открытие урбан парка (Харьков спортивный)

11 октября 2020 года в 14:00 состоится открытие нового «Урбан Парка», в Парке Юрьева (ст. М. «Дворец Спорта») и Фестиваль уличных культур.



//sportevents.kharkiv.ua

Организаторы мероприятия - общественная организация «Street Culture»,

Депаратмент по делам семьи, молодежи и спорта.

Расписание мероприятия:

14:00 официальное открытие урбан парка

14:00 до 20:00 Турнир по уличному футболу 3 × 3 «Boss of the street» на споте 3 × 3

14:00 до 20:00 Турнир по уличному панна футболу «Boss of the street» на панна споте

14:00 до 20:00 фановый Streetball 3 × 3, трик шота на стритбольного споте

14:00 до 20:00 фанов джем с трюкового самоката, скейтбординга, bmxьу, ролерблейдингу на скейт парка

14:00 до 20:00 фановый паркур джем на паркур споте

14:00 до 20:00 фановый Street Workout джем на воркаут споте

17.00 до 20.00 Breaking баттл и битбокс шоу

1 на 1 (5-11 лет) & 1 на 1 (12-17 лет)

Вход свободный. Приглашаем всех желающих.