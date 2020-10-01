01.10.2020 17:49

Харьков будет представлен во всеукраинском телепроекте «Путешествуй по Украине» (Горсовет)

Харьков и его туристические локации будут представлены на центральных телеканалах в рамках проекта «Путешествуй по Украине».



//city.kharkov.ua

Проект инициировало Государственное агентство развития туризма. Сюжеты о туристических локациях, которые снимаются и транслируются в программах и выпусках новостей на центральных телеканалах, призваны раскрыть туристический потенциал украинских городов. И одним из них стал Харьков.

Сегодня, 1 октября 2020 года, журналисты центральных телеканалов побывали в Харькове возле фонтана «Зеркальная струя», в саду имени Шевченко и в других привлекательных с точки зрения туризма местах Харькова.

«Впечатления от Харькова просто невероятные. Очень красивый город, очень все организовано, чисто, ухожено. Особенно понравился сад Шевченко. Всем украинцам советую его посетить. Путешествуйте по Украине!» - поделилась впечатлениями помощник председателя Государственного агентства по развитию туризма Соломия Флюнт.

В Департаменте международного сотрудничества городского совета отметили, что планируют и в дальнейшем организовывать подобные пресс-туры, чтобы город посетили как можно больше украинцев. Кроме того, Харьковский городской совет внес ряд предложений по усовершенствованию Закона Украины «О туризме». Сейчас он находится на рассмотрении в парламентских комитетах.

Как отметила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, Харьков гостеприимно открывает двери и для украинских туристов, и для гостей из других стран.

«Мы продолжим нашу работу по реализации программы позитивного международного имиджа и развития международного сотрудничества, в рамках которого рассматриваем туризм. Пока вынуждены сотрудничать с нашими иностранными партнерами виртуально: мы показываем сюжеты о городе на каналах наших иностранных городов-побратимов, для того чтобы после открытия границ гости все-таки к нам приехали», - отметила Юлия Згурская.