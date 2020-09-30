Выставка, посвященная юбилею художника, откроется в Харькове (ХОГА)

30.09.2020 12:01

Со 2 по 17 октября в галерее «Искусство Слобожанщины» пройдет выставка Юрия Савченко «Творческий путь личности».

Выставка посвящена 85-летию выдающегося украинского художника Юрия Савченко.

«Творчество Юрия Савченко, который был выдающимся мастером масляной и акварельной живописи, имеет неповторимый художественный стиль, насыщенный тональными традициями, изящный колорит, живую и свободную технику письма, широкую вариативность композиционных решений, которые сочетаются с умением точно передать самое необходимое, то, что вызывает эмоциональный отклик, всю богатую палитру чувств, сохранившихся и воплощенных на холсте», - рассказывают организаторы.

Юрий Савченко стал известным не только в Украине, но и за границей. Его творчество получило высокую оценку в мировом контексте, что доказывает большое количество выставок в США и по всему миру.

«Но художник никогда не забывал о родных Слобожанских местах, которые часто упоминал в своем творчестве. Сельские пейзажи, наполненные спокойствием, теплом и тем душевным уютом, к которому хочется возвращаться снова и снова », - добавляют в галерее.