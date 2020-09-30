Выставка, посвященная юбилею художника, откроется в Харькове (ХОГА)

Со 2 по 17 октября в галерее «Искусство Слобожанщины» пройдет выставка Юрия Савченко «Творческий путь личности».
Выставка посвящена 85-летию выдающегося украинского художника Юрия Савченко.
«Творчество Юрия Савченко, который был выдающимся мастером масляной и акварельной живописи, имеет неповторимый художественный стиль, насыщенный тональными традициями, изящный колорит, живую и свободную технику письма, широкую вариативность композиционных решений, которые сочетаются с умением точно передать самое необходимое, то, что вызывает эмоциональный отклик, всю богатую палитру чувств, сохранившихся и воплощенных на холсте», - рассказывают организаторы.
Юрий Савченко стал известным не только в Украине, но и за границей. Его творчество получило высокую оценку в мировом контексте, что доказывает большое количество выставок в США и по всему миру.
«Но художник никогда не забывал о родных Слобожанских местах, которые часто упоминал в своем творчестве. Сельские пейзажи, наполненные спокойствием, теплом и тем душевным уютом, к которому хочется возвращаться снова и снова », - добавляют в галерее.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
влажность:
давление:
ветер: