В Харькове откроется выставка картин с дополненной реальностью (ИВЦ Бузок)

С 30 сентября по 11 октября в информационно-выставочном центре «Бузок» будет экспонироваться выставка картин Марии Лемешевой «Полет мечты».
Посетителям представят живопись в сочетании с современными цифровыми технологиями, с помощью которых картины «оживают».
Загрузив приложение и наведя на картину смартфон, посетители выставки увидят, как сюжеты картин создадут совершенно новое восприятие.
На выставке есть плоская визуализация, где «оживление» происходит с текстуры картин, а также использован трехмерный контент в сочетании с живописью.
«Вы замечали, какие ощущения в тот самый момент, когда нас охватывает мечта, как можно выделить из толпы целеустремленного человека, стремящегося к своей заветной мечте? Мы как бы становимся легче, ноги почти не касаются земли и как будто крылья вырастают за спиной – это ощущение полета, полета мечты! Своими работами мне хочется, чтобы вы вспомнили и представили это ощущение – полета мечты, вспомнили детство и свою заветную мечту, а еще переосмыслили привычное восприятие искусства и стали не просто зрителями результата творческого процесса, а в необычной и новой форме сочетания традиционной живописи и цифровых технологий почувствовали себя настоящим участником сюжета картины», – рассказывает автор.
С реализацией арт-магии дополненной реальности автору помог студент ХАИ Владислав Лисовиченко.
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