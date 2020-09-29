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29.09.2020  17:31   

Игорь Терехов поздравил педагогов с Днем работников образования (Горсовет)

Торжества, посвященные Дню учителя, состоялись сегодня, 29 сентября 2020 года, в Харьковском городском дворце детского и юношеского творчества.


//city.kharkov.ua
На мероприятие были приглашены педагоги Московского района.
 
С профессиональным праздником их поздравил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
«С Днем учителя! Я не случайно сказал: «С Днем учителя», хотя этот праздник называется сейчас немного не так. Но для нас, родителей, которые вверяют вам самое дорогое, своих детей, вы всегда остаетесь учителями - людьми, которые учат их жизни, дают им знания, передают частичку души. Я знаю, сколько сил и терпения приходится вам тратить на ваших учеников. Мы все помним своего первого учителя, классного руководителя и всегда вспоминаем их с теплом, с осознанием того, что они вложили в нас душу, дали тот багаж знаний, который дал нам путевку в жизнь. Здоровья вам, благополучия, душевного равновесия!» - сказал Игорь Терехов.
 
Лучшим учителям Московского района первый вице-мэр вручил Благодарности городского головы и Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета.
 
В качестве музыкального подарка перед педагогами выступил дует «Nayavu» в составе заслуженных артистов Украины Яна Костырко и Натальи Шкурко.
 
Отметим, что в Московском районе работают более 2 тыс. педагогических работников, которые обучают 25 тыс. школьников, 8,5 тыс. воспитанников детсадов и 5 тыс. детей, занимающихся на различных кружках и секциях.
 
Справка. День работников образования отмечается на Украине в первое воскресенье октября согласно Указу Президента от 11 сентября 1994 года.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, день учителя, харьков
 
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