29.09.2020 17:31

Игорь Терехов поздравил педагогов с Днем работников образования (Горсовет)

Торжества, посвященные Дню учителя, состоялись сегодня, 29 сентября 2020 года, в Харьковском городском дворце детского и юношеского творчества.



//city.kharkov.ua

На мероприятие были приглашены педагоги Московского района.

С профессиональным праздником их поздравил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«С Днем учителя! Я не случайно сказал: «С Днем учителя», хотя этот праздник называется сейчас немного не так. Но для нас, родителей, которые вверяют вам самое дорогое, своих детей, вы всегда остаетесь учителями - людьми, которые учат их жизни, дают им знания, передают частичку души. Я знаю, сколько сил и терпения приходится вам тратить на ваших учеников. Мы все помним своего первого учителя, классного руководителя и всегда вспоминаем их с теплом, с осознанием того, что они вложили в нас душу, дали тот багаж знаний, который дал нам путевку в жизнь. Здоровья вам, благополучия, душевного равновесия!» - сказал Игорь Терехов.

Лучшим учителям Московского района первый вице-мэр вручил Благодарности городского головы и Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета.

В качестве музыкального подарка перед педагогами выступил дует «Nayavu» в составе заслуженных артистов Украины Яна Костырко и Натальи Шкурко.

Отметим, что в Московском районе работают более 2 тыс. педагогических работников, которые обучают 25 тыс. школьников, 8,5 тыс. воспитанников детсадов и 5 тыс. детей, занимающихся на различных кружках и секциях.

Справка. День работников образования отмечается на Украине в первое воскресенье октября согласно Указу Президента от 11 сентября 1994 года.