28.09.2020 19:56

Для харьковчан прошли экскурсии по случаю Дня туризма (Горсовет)

Бесплатные экскурсии в рамках празднования Всемирного дня туризма состоялись 27 сентября 2020 года в Харькове.



//city.kharkov.ua

Всего было организовано пять тематических экскурсий, которые посетили около 150 человек.

Так, например, о подземельях купеческого двора харьковчанам рассказал член правления Харьковского фонда содействия историко-культурным исследованиям «Дети подземелья» Игорь Денисенко.

«Это около 250 квадратных метров подвальных помещений и 90 метров подземных галерей, проложенных на глубине более четырех метров. Сначала там располагались купеческие склады для хранения вина. Во время Второй мировой войны там обустроили бомбоубежище, где прятались люди, которые жили и работали в этом районе. В 1941-1942 годах купеческий двор сильно пострадал от бомбардировок, надземную часть разрушили, но уцелел фрагмент подвалов, который примыкает к Свято-Успенскому собору», - рассказал экскурсовод.

Также в сотрудничестве с Харьковской епархии УПЦ были проведены автобусно-пешеходные экскурсии по маршруту «Семь чудес Харькова». Участникам рассказали о семи объектах, которые были выбраны победителями на городском конкурсе в 2008 году: Госпроме, памятнике Тарасу Шевченко, Зеркальной струе, Доме со шпилем, Свято-Покровском мужском монастыре, Соборе Успения Пресвятой Богородицы и Благовещенском кафедральном соборе.