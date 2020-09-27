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27.09.2020  09:31   

У почетной харьковчанки Светланы Колывановой-Попеску - юбилей (Горсовет)

Мєр Харькова поздравил с 80-летием Светлану Колыванову-Попеску - Почетного гражданина города.


//city.kharkov.ua
Харькова, народную артистку Украины, главного балетмейстера Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко.
 
«Вы внесли поистине уникальный вклад в сохранение и развитие легендарных традиций балетного искусства. Ваш уникальный талант, блистательное мастерство и верность своему призванию позволили Вам добиться неимоверных высот в творчестве, стать яркой звездой отечественного и мирового балета, завоевать признание и любовь ценителей классического танца. Ваши работы – это настоящие шедевры хореографического искусства, которые покорили сердца зрителей разных поколений.
 
Такой многогранный творческий путь достоин глубокого уважения и служит примером высочайшего профессионализма и мастерства! Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших успехов в Вашем благородном деле!» - говорится в поздравлении. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  колыванова, кернес, харьков, юбилей
 
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