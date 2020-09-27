27.09.2020 09:31

У почетной харьковчанки Светланы Колывановой-Попеску - юбилей (Горсовет)

Мєр Харькова поздравил с 80-летием Светлану Колыванову-Попеску - Почетного гражданина города.



//city.kharkov.ua

Харькова, народную артистку Украины, главного балетмейстера Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко.

«Вы внесли поистине уникальный вклад в сохранение и развитие легендарных традиций балетного искусства. Ваш уникальный талант, блистательное мастерство и верность своему призванию позволили Вам добиться неимоверных высот в творчестве, стать яркой звездой отечественного и мирового балета, завоевать признание и любовь ценителей классического танца. Ваши работы – это настоящие шедевры хореографического искусства, которые покорили сердца зрителей разных поколений.

Такой многогранный творческий путь достоин глубокого уважения и служит примером высочайшего профессионализма и мастерства! Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших успехов в Вашем благородном деле!» - говорится в поздравлении.