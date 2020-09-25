Главная Новости Культура и Туризм Юная арфистка из Харькова победила на международном конкурсе в Сербии (Горсовет)
25.09.2020  17:19   

Юная арфистка из Харькова победила на международном конкурсе в Сербии (Горсовет)

Ученица харьковской Детской школы искусств №3 Яна Магей победила в Международном онлайн-конкурсе «INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION - Belgrade, Serbia».


//city.kharkov.ua
Яна Магей участвовала в номинации «Арфа» и получила первую премию за блестящее исполнение произведений американских композиторов-арфисток Сьюзанны Макдоналд и Джейн Вейденсоул. Вместе с харьковчанкой соревновались 75 арфистов из 10 стран мира - Китая, США, Великобритании, Канады, Италии, Украины, Польши, Эстонии, России, Венгрии. Жюри представляли ведущие арфистки мира: Кохару Андориан (София, Болгария), Милена Станисик (Белград, Сербия), Лариса Клевцова (Харьков, Украина), Марина Смирнова (Санкт-Петербург, Россия).
 
Конкурс прошел при поддержке Ассоциации педагогов музыкальных учреждений Сербии и центра «MIR Production». В нем участвовали ученики музыкальных школ, училищ, студенты художественных вузов и профессиональные музыканты со всего мира.
 
Посмотреть выступление Яны Магей можно здесь. 
 
Как сообщили в Департаменте культуры, несмотря на карантинные ограничения в связи с коронавирусной пандемией, творческая жизнь в музыкальных и художественных школах города Харькова бурлит, учащиеся и преподаватели осваивают новые формы обучения и демонстрируют очень достойные результаты. Учащиеся школ участвуют в концертах, конкурсах различных уровней, преподаватели обучаются на мастер-классах и конференциях онлайн.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  победа, международный конкурс, харьков, сербия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.09 Спорт Фигурное катание. Харьковчане победно открыли сезон (Харьков спортивный) 22.09 Спорт Футбол. Металлист 1925 побеждает при плохой игре (Сайт ФК Металлист 1925) 21.09 Спорт Футбол. Харьковский «Металл» продолжает побеждать во Второй лиге (Харьков спортивный)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 