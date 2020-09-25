25.09.2020 17:19

Юная арфистка из Харькова победила на международном конкурсе в Сербии (Горсовет)

Ученица харьковской Детской школы искусств №3 Яна Магей победила в Международном онлайн-конкурсе «INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION - Belgrade, Serbia».



//city.kharkov.ua

Яна Магей участвовала в номинации «Арфа» и получила первую премию за блестящее исполнение произведений американских композиторов-арфисток Сьюзанны Макдоналд и Джейн Вейденсоул. Вместе с харьковчанкой соревновались 75 арфистов из 10 стран мира - Китая, США, Великобритании, Канады, Италии, Украины, Польши, Эстонии, России, Венгрии. Жюри представляли ведущие арфистки мира: Кохару Андориан (София, Болгария), Милена Станисик (Белград, Сербия), Лариса Клевцова (Харьков, Украина), Марина Смирнова (Санкт-Петербург, Россия).

Конкурс прошел при поддержке Ассоциации педагогов музыкальных учреждений Сербии и центра «MIR Production». В нем участвовали ученики музыкальных школ, училищ, студенты художественных вузов и профессиональные музыканты со всего мира.

Посмотреть выступление Яны Магей можно здесь.

Как сообщили в Департаменте культуры, несмотря на карантинные ограничения в связи с коронавирусной пандемией, творческая жизнь в музыкальных и художественных школах города Харькова бурлит, учащиеся и преподаватели осваивают новые формы обучения и демонстрируют очень достойные результаты. Учащиеся школ участвуют в концертах, конкурсах различных уровней, преподаватели обучаются на мастер-классах и конференциях онлайн.