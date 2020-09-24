Главная Новости Культура и Туризм В Харькове состоится творческая встреча с авторами проекта «Файна-мозаика» (ХОГА)
24.09.2020  10:43   

В Харькове состоится творческая встреча с авторами проекта «Файна-мозаика» (ХОГА)

Мероприятие пройдет 25 сентября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины».


//kharkivoda.gov.ua
На встрече Марина Коган и Александр Бондаренко расскажут об особенностях и большом эстетическом разнообразии мозаики, технологии и процессе создания мозаичных полотен, скульптур и предметов декоративно-прикладного искусства.

Также гости мероприятия узнают о творческом пути авторов, их художественно-педагогической деятельности и проектах, связанных с мозаикой и популяризацией этого удивительного искусства.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  творческая встреча, выставка, харьков
 
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