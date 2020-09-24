В Харькове состоится творческая встреча с авторами проекта «Файна-мозаика» (ХОГА)

Мероприятие пройдет 25 сентября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины».
Также гости мероприятия узнают о творческом пути авторов, их художественно-педагогической деятельности и проектах, связанных с мозаикой и популяризацией этого удивительного искусства.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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