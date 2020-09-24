В Харькове состоится творческая встреча с авторами проекта «Файна-мозаика» (ХОГА)

24.09.2020 10:43

Мероприятие пройдет 25 сентября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины».

На встрече Марина Коган и Александр Бондаренко расскажут об особенностях и большом эстетическом разнообразии мозаики, технологии и процессе создания мозаичных полотен, скульптур и предметов декоративно-прикладного искусства.

Также гости мероприятия узнают о творческом пути авторов, их художественно-педагогической деятельности и проектах, связанных с мозаикой и популяризацией этого удивительного искусства.