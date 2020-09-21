Макс Розенфельд проведет экскурсию для людей с нарушениями слуха (Горсовет)

Во вторник, 22 сентября, в Харькове пройдет уникальная экскурсия для людей с полной или значительной потерей слуха.
Экскурсия приурочена к Международной неделе глухих. Ее проведет харьковский экскурсовод Максим Розенфельд. В ней также примет участие переводчик жестового языка.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
Начало - в 17:00. Сбор - в 16:45 под «Градусником» (ст. м. «Исторический музей»).
Организатор экскурсии - Харьковский городской совет при поддержке общественной организации инвалидов «Креавита».
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