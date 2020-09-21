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21.09.2020  12:12   

Макс Розенфельд проведет экскурсию для людей с нарушениями слуха (Горсовет)

Во вторник, 22 сентября, в Харькове пройдет уникальная экскурсия для людей с полной или значительной потерей слуха.


// city.kharkov.ua

Экскурсия приурочена к Международной неделе глухих. Ее проведет харьковский экскурсовод Максим Розенфельд. В ней также примет участие переводчик жестового языка.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Начало - в 17:00. Сбор - в 16:45 под «Градусником» (ст. м. «Исторический музей»).

Организатор экскурсии - Харьковский городской совет при поддержке  общественной организации инвалидов «Креавита».

Источник:   ХГС
 Тэги:  экскурсия, харьков, розенфельд
 
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