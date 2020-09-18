18.09.2020 09:02

Шаровка приглашает на «Осенние краски Белого дворца» (ХОГА)

Тематическое мероприятие пройдет 19 сентября в Шаровском дворцово-парковом комплексе «Усадьба».



// ХОГА

Начало работы локаций и аниматоров - в 15:00. Вход - свободный. Мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных норм.

«Гостей мероприятия ждет интересная стилизованная атмосфера усадьбы и Белого дворца начала XIX века. Запланированы экспозиции художественного, исторического музеев и музея имени Ильи Репина с экспонатами тогдашней старины, исполнение романсов ХIХ века под открытым небом и ряд тематических мероприятий», - рассказала рассказала директор Департамента культуры и туризма ХОГА Людмила Терещенко.

Посетителей ждут живые статуи, тематические ретро-фотозоны, вальс в бальном зале Белого дворца от Высшего колледжа искусств и другие интересные тематические мероприятия.

Локации ивента «Осенние краски Белого дворца» будут располагаться по всей территории дворцово-паркового комплекса «Усадьба». На каждой локации гостей будут встречать герои того времени, которые познакомят всех желающих с легендами и реальной историей туристической жемчужины Харьковщины.

Завершится ивент опереттой «Сильва» в сопровождении оркестра от Харьковского академического театра музыкальной комедии, который сыграет под звездным небом Шаровки перед Белым дворцом.