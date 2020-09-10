10.09.2020 16:41

У Харкові вперше проходить Національна філателістична виставка «УКРФІЛЕКС»

Відкриття XVIII Національної філателістичної виставки «УКРФІЛЕКС-2020» відбулося сьогодні, 10 вересня 2020 року, у Харківській обласній філармонії.



//city.kharkov.ua

Раніше виставку приймали Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Дніпро та інші міста. Цього року захід уперше проводиться у Харкові, і він присвячений 30-тій річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

У виставці беруть участь 112 колекціонерів з України та інших країн, які представили 128 експонатів.

Як повідомив під час церемонії відкриття генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський, за час незалежності країни підприємство випустило близько двох тисяч сюжетів поштових марок, які презентують історію України.

«Я пишаюся тим, що українські марки в останні роки отримують призи на престижних виставках у Європі та світі. І нам щоразу дуже складно вибрати експонати для нашої виставки, бо всі вони прекрасні. Я впевнений, що ви знайдете багато цікавого на стендах цього року», - зазначив Ігор Смілянський.

Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан підкреслила, що виставка «УКРФІЛЕКС-2020» є знаковою для країни і буде цікавою для багатьох харків'ян.

«Сюди повинні прийти всі, хто думає, що вони знають усе. Розглядаючи ці експонати, розумієш, як багато ми ще не знаємо, яку величезну пізнавальну, історичну, наукову, культурну цінність несе ця виставка. Тут можна побачити багато чого. У дитинстві я теж збирала марки, тому що у нашого покоління була така мода. Зараз я розумію, що ми сприймали ці марки як джерело інформації, якої у той час було дуже мало. Це була ціла епоха. Впевнена, що ця виставка просто приречена на успіх», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.

Голова організаційного комітету, заслужений філателіст України Віталій Кацман повідомив, що цього року на проведення виставки сильно вплинули карантинні заходи, викликані пандемією коронавірусу. Через це «УКРФІЛЕКС» зібрав менше учасників і гостей, ніж зазвичай. Проте, за його словами, боротьба за Гран-прі обіцяє бути гострою.

«Серед представлених експонатів є переможці міжнародних виставок, а також нові колекції. Зібрати гарну тематичну колекцію - це неймовірно важка праця. Чимало філателістів десятки років збирають марки, досліджують якусь тему. На нашій виставці представлена ​​історія України - видатні особистості, наука, спорт, тваринний світ тощо. І переможець буде тільки один», - повідомив Віталій Кацман.

З нагоди проведення виставки «Укрпошта» випустила тематичний конверт із зображенням будівлі Харківської філармонії та марку з логотипом «УКРФІЛЕКС». Під час відкриття почесні гості взяли участь у процедурі спецпогашення конверта (зазвичай організовується відомством поштового зв'язку з нагоди визначної події або пам'ятної дати).

Виставка триватиме до 13 вересня, вхід - вільний. В її рамках заплановані зустрічі з філателістами, презентації історичних книг, екскурсії Харковом. З повною програмою заходу можна ознайомитися тут.

Організатори виставки «УКРФІЛЕКС-2020» - Асоціація філателістів України, АТ «Укрпошта» під патронатом Харківського міського голови Геннадія Кернеса.