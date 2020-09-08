08.09.2020 17:39

Культурний проєкт «П’ятий Харків» розпочинає новий сезон

18 вересня 2020 року о 19:00 харків’ян запрошують у садок ЛітМузею (вул. Багалія, 6) на першу з подій нового лекційно-дискусійного циклу.



//kharkivoda.gov.ua

Участь у першій розмові братимуть письменник і громадський діяч Сергій Жадан, куратор і арткритик Борис Філоненко та літературознавиця, директорка Інституту критики професорка Тамара Гундорова. Мова піде про різні образи й сутності Харкова. До дискусії також запрошують представників різних харківських громадських ініціатив, міської ради та медіа.

А 19 вересня о 19:00 також у ЛітМузеї Тамара Гундорова, одна з найвідоміших сучасних дослідниць гуманітарного циклу, прочитає лекцію «Вітер зі Сходу: орієнталізм Миколи Хвильового», в якій говоритиме як про «західництво» Хвильового, так і його концепцію «азійського ренесансу» і роль у ньому Харкова.

Вхід - вільний.

Стежити за анонсами «П’ятого Харкова» можна на сторінках проєкту в фейсбуку, інстаграмі та сторінках партнерів - ЛітМузею та Bagels&Letters.

Увага! Програма може бути відтермінована через карантинні обмеження.

Довідка. Проєкт «П’ятий Харків» заснований 2016 року Сергієм Жаданом, Ярославом Маркевичем, ЛітМузеєм і агенцією Bagels&Letters. Цього року його мета - дати місту можливість «проговорити» себе: поставити незручні запитання і спробувати спільно знайти відповіді. Протягом нового сезону мова йтиме, зокрема, про стратегію й візію Харкова, його множинні ідентичності, використання публічного простору, особливість харківських політичних еліт, впливові і невидимі спільноти, політику пам’яті та інші важливі речі, які визначають сучасне місто. Організатори також прагнуть сформувати певне експертне коло з представників різних ініціатив та інституцій, які творять це місто, тож запрошують їх долучатися до дискусій.