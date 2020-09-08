В «Бузке» откроется выставка «Поколение 2014-го»

08.09.2020 11:59

Экспозиция посвящена детям, родившимся в то время, когда произошла аннексия Крыма, Революция Достоинства и начался военный конфликт на Донбассе.

«Главная цель - это показать и напомнить украинцам, живущим в мирной части Украины, что военный конфликт на востоке продолжается настолько долго, что уже успело подрасти новое поколение детей, которые этой осенью пойдут в первый класс, - рассказывают в благотворительном фонде «Каритас Харьков», который является организатором мероприятия. - Каждый снимок фотовыставки - это уникальная история семей, связанная с военными действиями на Востоке Украины, и небольшой рассказ о сокровенной детской мечте».

Открытие выставки состоится 8 сентября в 17:00. Вход - свободный.

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