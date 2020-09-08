В «Бузке» откроется выставка «Поколение 2014-го»

Экспозиция посвящена детям, родившимся в то время, когда произошла аннексия Крыма, Революция Достоинства и начался военный конфликт на Донбассе.
Открытие выставки состоится 8 сентября в 17:00. Вход - свободный.
Вход в ИВЦ «Бузок» только в средствах индивидуальной защиты - респираторах или защитных масках!
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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