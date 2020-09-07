07.09.2020 15:19

У Харкові проходить фотовиставка про подорожі по Ісландії

Фотовиставка «Планета Ісландія» відкрилася в інформаційно-виставкому центрі «Бузок» (вул. Сумська, 25).



//city.kharkov.ua

В експозиції представлені фотовраження харків'ян, які подорожували по Ісландії восени 2019-го і на початку весни 2020 року.

Автори робіт - Володимир Оглоблін, Людмила Горошко, Єгор Горошко і Олена Долженко - подолали понад 2 тис. км, щоб своїми очима побачити країну, 70% території якої вкрита лавовими полями, де розмістилися найпотужніший в Європі водоспад, найбільший льодовик, найпівнічніша столиця, широка «кипляча» річка, є чорний пісок і червоні, жовті та блакитні гори.

У своїх фотографіях вони намагалися відобразити життя в країні, де живе близько 330 тис. людей, збирається найстаріший в світі парламент, де немає армії, морських і військово-повітряних сил, поліцейські не носять зброї, а жителі країни можуть читати старовинні саги вікінгів в оригіналі.

«Ми добралися до цікавих куточків країни льоду і полум'я, захоплено спостерігали за північним сяйвом, китами і майже ідеальними штормами. Своїми враженнями з задоволенням ділимося з цінителями мистецтва фотографії, любителями подорожей і просто нашими улюбленими глядачами», - запросили на виставку автори.

Експозиція працюватиме до 19 вересня. Побачити її можна щодня з 11:00 до 19:00, крім понеділка.