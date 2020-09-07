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07.09.2020  15:19   

У Харкові проходить фотовиставка про подорожі по Ісландії

Фотовиставка «Планета Ісландія» відкрилася в інформаційно-виставкому центрі «Бузок» (вул. Сумська, 25).


//city.kharkov.ua
В експозиції представлені фотовраження харків'ян, які подорожували по Ісландії восени 2019-го і на початку весни 2020 року.
 
Автори робіт - Володимир Оглоблін, Людмила Горошко, Єгор Горошко і Олена Долженко - подолали понад 2 тис. км, щоб своїми очима побачити країну, 70% території якої вкрита лавовими полями, де розмістилися найпотужніший в Європі водоспад, найбільший льодовик, найпівнічніша столиця, широка «кипляча» річка, є чорний пісок і червоні, жовті та блакитні гори.
 
У своїх фотографіях вони намагалися відобразити життя в країні, де живе близько 330 тис. людей, збирається найстаріший в світі парламент, де немає армії, морських і військово-повітряних сил, поліцейські не носять зброї, а жителі країни можуть читати старовинні саги вікінгів в оригіналі.
 
«Ми добралися до цікавих куточків країни льоду і полум'я, захоплено спостерігали за північним сяйвом, китами і майже ідеальними штормами. Своїми враженнями з задоволенням ділимося з цінителями мистецтва фотографії, любителями подорожей і просто нашими улюбленими глядачами», - запросили на виставку автори.
 
Експозиція працюватиме до 19 вересня. Побачити її можна щодня з 11:00 до 19:00, крім понеділка.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  фотовыставка, исландия, харьков, оглоблин, горошко, долженко
 
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