Художественный музей презентует выставку Сергея Уварова

07.09.2020 12:39

Открытие экспозиции состоится 7 сентября в 16:00 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.

Творчество художника-любителя представлено живописно-декоративными композициями и скульптурами. Мир образов в произведениях Сергея Уварова многоликий, фантастический и стилистически узнаваемый. Он эпатирует, пользуется приемами доведения содержания до абсурда с целью обострения внимания к реалиям нашего мира. В росписях и пластике, объединяя изображения органического и механического в фантастически красивые яркие формы, художник находит свою гармонию, и кажется, что не все потеряно в поиске смысла нашего существования.

На выставке Сергея Уварова представлены работы, созданные за пять лет творчества. Декоративно-живописные и скульптурные произведения выполнены с применением приемов авторской техники.

Справка. Сергей Уваров - художник-любитель. Своими учителями в искусстве считает Сальвадора Дали, Хуана Маро, Пабло Пикассо. Участник областных, республиканских выставок (с 1984), где презентовал произведения декоративного искусства, малые формы пластики, ювелирные украшения. Награжден медалью «За создание высокохудожественных образцов декоративного искусства» Всесоюзного фестиваля народного творчества, 1987. Имеет многочисленные дипломы и грамоты. С 1983 участвовал в выставках самодеятельного и народного искусства, но в 1987 году отошел от традиционных видов искусства.

Произведения находятся в музеях Харькова, Канева, Киева, в коллекции короля Швеции Карла ХVI Густава, в частных коллекциях Бельгии, Франции, Испании и США.