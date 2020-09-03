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03.09.2020  16:08   

В Харькове пройдет конкурс талантов

Жителей города приглашают принять участие.


//sportevents.kharkiv.ua
Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета и ивент-агентство “Yula” совместно сприглашают к участию в конкурсе талантов “Yula Art Fest 2020”, который пройдет онлайн
 
Летний сезон фестиваля собрал 217 участников из 18 областей Украины, а также Молдовы, Болгарии и России, поэтому организторы с радостью дают возможность каждому конкурсанту #раскрутить_свой_талант в осеннем сезоне.
 
Участники приглашаются к следующим номинациям:
 
вокал (эстрадный, народный, академический и др.)
 
хореография (современный, контемп, street dance show njoj, народный танец и т.д.);
 
инструментальный жанр (фортепиано, аккордеон, духовые, струнно-смычковые, струнно-щипковые инструменты и т.д.);
 
художественное чтение, театральный жанр;
 
оригинальный жанр;
 
изобразительное искусство (портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой и т.д.);
 
декоративно-прикладное искусство (произвольный выбор).
 
Фестиваль является благотворительным. Конкурсанты имеют право на выполнение двух конкурсных номеров в пределах одной номинации, благотворительный взнос за выполнение второго номера составляет 50%. Участие в дополнительном направлении также составляет 50% от общего благотворительного взноса.
 
Регистрация по ссылке.
 
Заявки на участие в фестивале необходимо прислать до 9 октября 2020 года по адресу [email protected]
 
Результаты конкурса будут объявлены 15 октября 2020 года.
 
Контактная информация:
 
Телефон: + 38-097-818-44-52 (Viber)
+ 38-099-276-61-38 — Юлия Жданкова
 
E-mail:
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  конкурс талантов, приглашение, харьков
 
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