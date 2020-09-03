03.09.2020 16:08

В Харькове пройдет конкурс талантов

Жителей города приглашают принять участие.



//sportevents.kharkiv.ua

Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета и ивент-агентство “Yula” совместно сприглашают к участию в конкурсе талантов “Yula Art Fest 2020”, который пройдет онлайн

Летний сезон фестиваля собрал 217 участников из 18 областей Украины, а также Молдовы, Болгарии и России, поэтому организторы с радостью дают возможность каждому конкурсанту #раскрутить_свой_талант в осеннем сезоне.

Участники приглашаются к следующим номинациям:

вокал (эстрадный, народный, академический и др.)

хореография (современный, контемп, street dance show njoj, народный танец и т.д.);

инструментальный жанр (фортепиано, аккордеон, духовые, струнно-смычковые, струнно-щипковые инструменты и т.д.);

художественное чтение, театральный жанр;

оригинальный жанр;

изобразительное искусство (портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой и т.д.);

декоративно-прикладное искусство (произвольный выбор).

Фестиваль является благотворительным. Конкурсанты имеют право на выполнение двух конкурсных номеров в пределах одной номинации, благотворительный взнос за выполнение второго номера составляет 50%. Участие в дополнительном направлении также составляет 50% от общего благотворительного взноса.

Регистрация по ссылке.

Заявки на участие в фестивале необходимо прислать до 9 октября 2020 года по адресу [email protected]

Результаты конкурса будут объявлены 15 октября 2020 года.

Контактная информация:

Телефон: + 38-097-818-44-52 (Viber)

+ 38-099-276-61-38 — Юлия Жданкова

E-mail: