Геннадий Кернес пригласил харьковчан вместе попрощаться с летом

В этот день

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября. Что ждет все знаки Зодиака Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 31 августа В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.