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31.08.2020  10:10   

Геннадий Кернес пригласил харьковчан вместе попрощаться с летом

Последний день августа - самое время еще раз посмотреть на красоту летнего Харькова! - прокоментировал городской голова новое видео в телеграмм канале.


://t.me/kernes59

Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  фонтаны, парк, харьков, лето
 
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