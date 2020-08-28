28.08.2020 12:24

Харьковский аэроклуб имени Гризодубовой отпразднует 95-летие

В Харьковской области 29 августа, в День авиации Украины, на аэродроме «Коротич» состоится торжественная церемония, посвященная 95-летию Харьковского аэроклуба им. В. Гризодубовой.



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В субботу, 29 августа, на аэродроме "Коротич" в 11:00 начнется церемония награждения почетными грамотами и благодарностями работников авиационной сферы, внесших вклад в развитие Харьковского аэроклуба и авиационного движения Украины, в аэроклубе.

После празднования в воздух поднимутся летчики и парашютисты Харьковского аэроклуба.

12.20 - 14.00 - прыжки парашютистов с флагами Украины, Харькова, ОСОУ (Общества содействия обороне Украины), Харьковского аэроклуба. Тренировочные полеты постоянного летного состава Харьковского аэроклуба и членов сборной команды Украины по высшему пилотажу (парный пилотаж самолетов Як-52 (О.Останков, А.Кузнецов), проход самолета Lancair Legacy L2K "Шар" (Д.Файнер), пилотаж вертолета АК 1-3 (В.Томилин), показательные прыжки парашютистов, выступление самолетов ХАЗ-30 (С.Филатов, С.Комин), пилотаж самолета Су-31 (О.Агиевич).

Мероприятие состоится с соблюдением всех правил Инструкции о проведении противоэпидемических мероприятий на аэродроме "Коротич". Просьба к гостям аэродрома иметь при себе индивидуальные средства защиты и удерживать дистанцию.

Справка. Харьковский аэроклуб им.В.С.Гризодубовои Общества содействия обороне Украины отмечает 95-летие. Один из старейших в Украине аэроклубов было открыто 1 января 1925. На его базе летное мастерство овладели тысячи пилотов, парашютистов, вертолетчиков, планеристов, авиамоделистов - мастера спорта, чемпионы и рекордсмены Украины, Европы и мира.

Среди уставных задач аэроклуба - работа в интересах национальной безопасности и обороны Украины. Ключевые мероприятия направленные на патриотическое воспитание молодежи и привития любви к авиационно-спортивных видов подготовки. Сегодня в Харьковском аэроклубе действуют самолетная, вертолетная, парашютная, авиамодельная звена. Харьковский аэроклуб является организатором самого масштабного в Украине ежегодного авиационного фестиваля KharkivAviaFest с 6-часовым авиашоу и демонстрационной площадкой достижений науки и техники.