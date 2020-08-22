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22.08.2020  17:17   

В харьковский исторический музей вернулась экспедиция (ВИДЕО)

В течение месяца археологи исследовали древнейшие памятники Харьковщины - стоянки древнего каменного века возле села Каменка на Изюмщине.


://vecherniy.kharkov.ua/

Результаты экспедиции оказались достаточно продуктивными.

Источник:   Вечерний Харьков
 Тэги:  музей, каменный век, изюм, харьковщина, выставка
 
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