22.08.2020 12:03

Городской голова презентовал харьковский Теремок искусств (ВИДЕО)

Через свой телеграмм канал Геннадий Кернес поделился с харьковчанами очередным рассказом об уникальных местах города



://t.me/kernes59

«Центр нашего города полон историй и достопримечательностей. Об одной из них – здании Харьковской академии дизайна и искусств рассказал Максим Розенфельд.

Смотрите новый выпуск «Харьковских историй» по ссылке https://youtu.be/dqoQuEPVv_A и знакомьтесь с городом ближе. ✌️

#культурный_харьков » - подчеркивается в посте мэра.