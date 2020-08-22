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22.08.2020  12:03   

Городской голова презентовал харьковский Теремок искусств (ВИДЕО)

Через свой телеграмм канал Геннадий Кернес поделился с харьковчанами очередным рассказом об уникальных местах города


://t.me/kernes59

«Центр нашего города полон историй и достопримечательностей. Об одной из них – здании Харьковской академии дизайна и искусств рассказал Максим Розенфельд.

Смотрите новый выпуск «Харьковских историй» по ссылке https://youtu.be/dqoQuEPVv_A и знакомьтесь с городом ближе. ✌️

#культурный_харьков » - подчеркивается в посте мэра.

Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, харьков, карантин, горсовет, стабильность
 
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