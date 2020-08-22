Городской голова презентовал харьковский Теремок искусств (ВИДЕО)

Через свой телеграмм канал Геннадий Кернес поделился с харьковчанами очередным рассказом об уникальных местах города
«Центр нашего города полон историй и достопримечательностей. Об одной из них – здании Харьковской академии дизайна и искусств рассказал Максим Розенфельд.
Смотрите новый выпуск «Харьковских историй» по ссылке https://youtu.be/dqoQuEPVv_A и знакомьтесь с городом ближе. ✌️
#культурный_харьков » - подчеркивается в посте мэра.
Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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