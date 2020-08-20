20.08.2020 11:02

В зоопарке завершили строительство одного из новых объектов (ФОТО, ВИДЕО)

Японские макаки отпраздновали новоселье в «Дальнем Востоке».



://zoo.kharkov.ua

Терра, Фрося, Тедди и Умка празднуют новоселье. Речь идет о наших японских макаках, которые поселились в новом здании – части экспозиции «Дальний Восток». Теперь в распоряжении красавиц просторный зимний и два перегоночных вольера, а также удивительной красоты летний вольер с бассейном, уютными домиками, различными бревнами, корягами – и все это буквально утопает в зелени ухоженных газонов и деревьев, которые были специально сохранены в ходе реконструкции. По соседству в открытом вольере будут жить олени и енотовидные собаки. Так что скучно не будет!

Относительно зимних вольеров, здесь также соблюдены принципы максимальной натуральности материалов. В вольерах все продумано до мелочей, чтобы приматы чувствовали себя максимально комфортно и не скучали. Здесь и гамаки, и канаты, и специальные помосты, и декоративные деревья, и разнообразные головоломки. Во всех вольерах установлено видеонаблюдение.

Как только японские макаки оказались в новом помещении, сразу же перешли к осмотру и тестированию «интересностей» - лазили по канатам, сетчатому ​​потолку, обустраивали убежища под помостами и время от времени переговаривались между собой, как будто выражали свое восхищение. Наиболее активной в освоении новых владений оказалась шестнадцатилетняя Умка, она в группе – лидер, поэтому первой оценила автоматическую поилку, а потом устроилась в удобном гамаке. Через несколько минут ее примеру последовали и другие члены группы. Эти высокосоциальные животные имеют сложную структуру взаимоотношений – отношения строятся на основе иерархии, все, кроме вожака, кому-то подчиняются. Это и их семья, и школа жизни. Семья наших японских макак очень общительная и любознательная. Агрессию по отношению друг к другу приматы не проявляют, пищу не отбирают. Так что живут в мире и согласии.

Сейчас процесс адаптации продолжается, с приматами проводятся тренинги. Уже сейчас у каждой из обезьянок есть любимое место для отдыха, игры и приема пищи. В рацион японских макак входят разнообразные овощи, фрукты, ягоды, орехи, каши, хлеб с маслом, мед, соки, чай, компот, варенье, молочные продукты, яйца, мясо, рыба.

Для справки: До начала реконструкции японские макаки жили в «Доме приматов», который был возведен в 30-х годах прошлого века. Здесь также содержались и экспонировались лапундеры, макаки-резус, гамадрилы.