Главная Новости Культура и Туризм В Харькове появилась светящаяся клумба (ВИДЕО)
20.08.2020  09:01   

В Харькове появилась светящаяся клумба (ВИДЕО)

Клумба-вышиванка, высаженная на Университетской горке на Сергеевской площади, в темное время суток подсвечивается и переливается разными цветами.


://facebook.com

Видео светящейся клумбы опубликовали очевидцы в соцсетях.

 

Источник:   Харьков 1654
 Тэги:  клумба, туризм, харьков, подсветка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.08 Культура и Туризм Утро на Южном вокзале, Харьков (ФОТО)   30.07 Криминал и происшествия Вандалы повредили цветник и замусорили территорию (ВИДЕО) 29.07 ЖКХ Замість клумб – рокарії: у дворах Київського району посадили понад 70 тисяч квітів і близько 200 дерев (ВІДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 