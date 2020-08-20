В Харькове появилась светящаяся клумба (ВИДЕО)

В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.

В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.