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18.08.2020  13:40   

Геннадий Кернес пригласил харьковчан на открытие уникального Дома недвижимости

В отреставрированном старинном здании на Павловской площади, в одном месте, жители города смогут комплексно получить все услуги, связанные с недвижимостью.


://t.me/kernes59

« Уважаемые харьковчане!

23 августа в Харькове откроется уникальный для Украины объект – Дом недвижимости. В нем жители города смогут получить все услуги, связанные с недвижимостью, комплексно и в одном месте, в историческом здании на Павловской площади.
Всего 104 услуги, среди которых:
  • - регистрация земельных участков и прав на них
  • - оформление разрешительной документации на строительство реконструкцию зданий и квартир
  •  - приватизация квартир
  •  - техническая инвентаризация всех объектов недвижимости
  • -  комплексная услуга по оформлению построенных и реконструированных объектов
  •  - коммунальный сервис (оформление документов для поставщиков жилищно- коммунальных услуг)
  • - многие другие
В Доме недвижимости будут размещены профильные исполнительные органы городской власти - Департаменты регистрации и территориального контроля, Харьковское бюро технической инвентаризации. Также мы открываем здесь новый Центр административных услуг, наряду со стандартным пакетом, его «фишкой» станет получение «мгновенной» (в течение 15 мин) услуги по регистрации / снятию с регистрации места жительства.
Для посетителей построены два больших, современных фронт-офиса с удобными зонами ожидания, инклюзивный лифт и программы жестового языка для людей с особенными потребностями.
Дом Недвижимости должен стать очередным стандартом городского сервиса -  доступного, прозрачного и быстрого! И, что тоже важно, ко Дню города мы завершим исторический ансамбль старинной Павловской площади и набережной.
 
Любить Харьков – работать для людей!» - говорится в телеграмм канале городского головы.
 
 
 
 
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, недвижимость, харьков, дом, реставрация, бти
 
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