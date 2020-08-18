18.08.2020 13:40
Геннадий Кернес пригласил харьковчан на открытие уникального Дома недвижимости
В отреставрированном старинном здании на Павловской площади, в одном месте, жители города смогут комплексно получить все услуги, связанные с недвижимостью.
://t.me/kernes59
« Уважаемые харьковчане!
23 августа в Харькове откроется уникальный для Украины объект – Дом недвижимости. В нем жители города смогут получить все услуги, связанные с недвижимостью, комплексно и в одном месте, в историческом здании на Павловской площади.
Всего 104 услуги, среди которых:
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- регистрация земельных участков и прав на них
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- оформление разрешительной документации на строительство реконструкцию зданий и квартир
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- приватизация квартир
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- техническая инвентаризация всех объектов недвижимости
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- комплексная услуга по оформлению построенных и реконструированных объектов
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- коммунальный сервис (оформление документов для поставщиков жилищно- коммунальных услуг)
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- многие другие
В Доме недвижимости будут размещены профильные исполнительные органы городской власти - Департаменты регистрации и территориального контроля, Харьковское бюро технической инвентаризации. Также мы открываем здесь новый Центр административных услуг, наряду со стандартным пакетом, его «фишкой» станет получение «мгновенной» (в течение 15 мин) услуги по регистрации / снятию с регистрации места жительства.
Для посетителей построены два больших, современных фронт-офиса с удобными зонами ожидания, инклюзивный лифт и программы жестового языка для людей с особенными потребностями.
Дом Недвижимости должен стать очередным стандартом городского сервиса - доступного, прозрачного и быстрого! И, что тоже важно, ко Дню города мы завершим исторический ансамбль старинной Павловской площади и набережной.
Любить Харьков – работать для людей!» - говорится в телеграмм канале городского головы.