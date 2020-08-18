18.08.2020 13:40

Геннадий Кернес пригласил харьковчан на открытие уникального Дома недвижимости

В отреставрированном старинном здании на Павловской площади, в одном месте, жители города смогут комплексно получить все услуги, связанные с недвижимостью.



://t.me/kernes59

« Уважаемые харьковчане!

23 августа в Харькове откроется уникальный для Украины объект – Дом недвижимости. В нем жители города смогут получить все услуги, связанные с недвижимостью, комплексно и в одном месте, в историческом здании на Павловской площади.

Всего 104 услуги, среди которых:

- регистрация земельных участков и прав на них

- оформление разрешительной документации на строительство реконструкцию зданий и квартир

- приватизация квартир

- техническая инвентаризация всех объектов недвижимости

- комплексная услуга по оформлению построенных и реконструированных объектов

- коммунальный сервис (оформление документов для поставщиков жилищно- коммунальных услуг)

- многие другие

В Доме недвижимости будут размещены профильные исполнительные органы городской власти - Департаменты регистрации и территориального контроля, Харьковское бюро технической инвентаризации. Также мы открываем здесь новый Центр административных услуг, наряду со стандартным пакетом, его «фишкой» станет получение «мгновенной» (в течение 15 мин) услуги по регистрации / снятию с регистрации места жительства.

Для посетителей построены два больших, современных фронт-офиса с удобными зонами ожидания, инклюзивный лифт и программы жестового языка для людей с особенными потребностями.

Дом Недвижимости должен стать очередным стандартом городского сервиса - доступного, прозрачного и быстрого! И, что тоже важно, ко Дню города мы завершим исторический ансамбль старинной Павловской площади и набережной.

Любить Харьков – работать для людей!» - говорится в телеграмм канале городского головы.