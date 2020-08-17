17.08.2020 09:17

«Сразу было ощущение, что я дома»: жизнь харьковчанки в Антарктиде

Харьковчанка Анна Соина - единственная женщина на украинской антарктической станции.



// 2day.kh.ua

38-летняя Анна Соина стала первой харьковчанкой, которая отправилась на станцию "Академик Вернадский". Об этой командировке она мечтала со студенческих лет. Теперь каждый день наблюдает за рассветами и закатами на ледниковом континенте. На станции Анна занимается мониторингом озонового слоя и геокосмическими исследованиями.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в планы полярников. В марте 25-я Украинская антарктическая экспедиция несколько раз пытались добраться до Антарктиды. Сначала им помешал карантин в Чили, откуда они должны были плыть к белому материку. Несколько дней члены экспедиции находились в Стамбуле, после чего были вынуждены вернуться в Украину. И только после усилий украинских дипломатов, двухнедельной обсервации в Киеве и в Пунта-Аренас Антарктическому центру удалось реализовать задуманное.

Остров Галиндез на котором расположена ураинская антарктическая станция/Facebook Анна Соина

Анна Соина рассказала о своих рабочих буднях и жизни на Антарктиде.

– Антарктида оказалась такой, как вы себе представляли?

– Она оказалась даже лучше. Намного ярче и уютнее, чем я могла себе представить. До сих пор не могу насмотреться на пейзажи за окном. Они постоянно разные. Каждый закат и восход солнца делают Антарктику новой, неповторимой. Здесь невероятные цвета, которые могут меняться очень быстро. Бывает так, что смотришь из офиса – все розовое, а уже из столовой – сине-голубое, а через несколько секунд – картинка меняется кардинально. У Джека Лондона есть выражение о северных регионах – "белое безмолвие", а здесь, наоборот, – тысяча оттенков и, кстати, множество звуков.

– К соседству с пингвинами и тюленями привыкли уже?

– Пингвинов сейчас уже нет, они ушли на север. Тюлени иногда встречаются вблизи станции. Они спокойны и живут своей жизнью, мы их не трогаем, а они нас не боятся.

Утренние гости/Фото Facebook Анна Соина

– А к чему было сложно привыкнуть?

– У меня сразу было такое ощущение, что я дома, и как-то ни к чему привыкать не пришлось. Причем с первого дня.

Хотя нет, был один момент, когда только сошли с зодиака (лодка), которым нас чилийцы доставляли с корабля на станцию. Было очень скользко, и я подумала, что придется падать, чтобы научиться ходить в Антарктике. Сейчас этого нет и в помине.

– В котором часу начинается ваш день?

– Не люблю долго спать, дома всегда вставала в 7–7:30. Здесь сплю дольше, но в целом около 8–9 утра уже на ногах. Разница во времени с Украиной – шесть часов.

– Есть определенные ритуалы, которые вам нравится делать по утрам?

– Кофе. Он обязателен и дома, и здесь. Затем стараюсь не пропускать физические нагрузки – зал или лыжи. Но сейчас у нас светает только после 11, поэтому до лыж можно еще и поработать, а уже с восходом солнца – покататься по острову около часа.

"Антарктический" бургер/ФОТО Facebook Анна Соина

– Сейчас вы единственная женщина на станции. Как работается с мужчинами? Комфортно?

– Отлично. У нас сплоченная, замечательная команда, дружеские и профессиональные отношения.

– Не бывает такого, что на станции чувствуете потребность в подруге, с которой можно было бы посплетничать, например? Скучаете?

– С подругами я могу переписываться, что и делаю. Сплетничать не люблю и не любила никогда. Скучаю не больше и не меньше, чем любой человек.

– Что входит в ваши обязанности? Какие наблюдения ведете?

– Я выполняю обязанности озонометриста. Работаю со спектрофотометром Добсона. Есть специальный график, привязанный к положению Солнца на небе и погоде, по которому я делаю измерения. Есть возможность измерять озон по Луне, но она у нас была только три ночи и сейчас снова скрылась в облаках. Но я не сдаюсь и надеюсь, что такие измерения получится сделать хорошо. Также я работаю со своим коллегой из геокосмических исследований, обрабатываю ионограммы (график зависимости частоты отражения от высоты, который показывает состояние ионосферы), полученные с помощью ионозондра, разработанного в Радиоастрономическом НАН Украины, а каждую свободную минуту использую для работы над диссертацией. К тому же у нас у всех есть обязанности на станции, направленные на поддержание ее функционирования.

Купания в праздник середины зимы (Мидвинтер)/ ФОТО Facebook Анна Соина

– Почему эти наблюдения важны?

– Озонометрические исследования на станции проводятся с 1957 года. Данные, тогда еще со станции "Фарадей", использовались в научной работе по открытию озоновой дыры. Чтобы в дальнейшем иметь возможность наблюдать за изменениями концентрации озона, очень важно продолжать мониторинг озонового слоя именно тем методом, которым были получены и предыдущие данные.

– Озоновая дыра сейчас увеличивается или, наоборот, уменьшается? От чего зависит этот процесс?

– Согласно всемирным исследованиям и тем измерениям, которые проводятся на станции, озоновая дыра уменьшается, состояние озонового слоя нормализуется. Этот процесс зависит от многих факторов. Наиболее распространенная гипотеза, что озон разрушается вследствие загрязнения воздуха фреонами, метаном, водяным паром и др. Есть и другие процессы, которые приводят к появлению озоновых дыр. В мире действуют определенные правила по ограничению выбросов веществ, вредных для озонового слоя. По моему мнению, восстановление озона как раз и есть следствием их действий.

Красоты Антарктиды/Facebook Анна Соина

– Как по вашему, какими качествами должен обладать человек, который бы захотел отправиться в Антарктиду на длительное время?

– Сложный вопрос. Для каждого человека важно свое, но все-таки есть общие черты, которыми нужно обладать. Это – выдержка, профессионализм, умение быстро приспосабливаться к разным условиям, принимать решения, ответственность, стрессоустойчивость, соблюдение субординации в коллективе, умение наладить коммуникацию, немного рационального романтизма и авантюризма. Также важно всегда увлекаться своим делом и уметь распределять свое время, чтобы качественно выполнить работу, овладеть новыми навыками, найти время для отдыха и общения, а также физической нагрузки.