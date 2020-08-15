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15.08.2020  12:02   

Геннадий Кернес поделился историей об одном из символов Харькова

Городской голова поделился с подписчиками историей о «Зеркальной струе» и попросил харьковчан поделится своими историями о популярных символах Харькова.


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«Одна из главных «визитных карточек» Харькова – Зеркальная струя. Но мало кто знает про её долгую и интересную историю. 

 
Смотрите новый выпуск «Харьковских историй»  по ссылке 
https://youtu.be/pxG5cKhGiM8 и пишите в комментариях, о каких местах нашего города хотите узнать больше 
#туристический_харьков» - говорится в посте на канале Геннадия Кернеса
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, харьков, символ, зеркальная струя
 
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