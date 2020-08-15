Геннадий Кернес поделился историей об одном из символов Харькова

Городской голова поделился с подписчиками историей о «Зеркальной струе» и попросил харьковчан поделится своими историями о популярных символах Харькова.
«Одна из главных «визитных карточек» Харькова – Зеркальная струя. Но мало кто знает про её долгую и интересную историю.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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