12.08.2020 08:36

Перед ХНАТОБом сыграл симфонический оркестр (ВИДЕО)

Симфонический оркестр СХІД OPERA сыграл перед зданием театра оперы и балета им. Н. Лысенко.



//kh.vgorode.ua

11 августа на площади перед театром проходила съемка концерта ко Дню независимости Украины, пишет Vgorode со ссылкой на пресс-службу ХНАТОБа

«Это не концерт в традиционном понимании, как таковой, не мероприятие для зрителей на улице, когда есть ведущие, солисты. Это была съемка сборного концерта, который будет транслироваться онлайн 24 числа на экранах в городе Киеве и на телевидении. Было по несколько дублей при съемке произведения, разные ракурсы, прерывалась запись», — сообщили в пресс-службе ХНАТОба.



Трансляция концерта, программа которого готовилась в четырех городах Украины, в том числе в Харькове, состоится 24 августа в рамках киевского фестиваля «Відкрита музика міста».



Кадрами с места выступления харьковчане делятся в социальных сетях.



