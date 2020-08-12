Перед ХНАТОБом сыграл симфонический оркестр (ВИДЕО)

Симфонический оркестр СХІД OPERA сыграл перед зданием театра оперы и балета им. Н. Лысенко.
11 августа на площади перед театром проходила съемка концерта ко Дню независимости Украины, пишет Vgorode со ссылкой на пресс-службу ХНАТОБа
«Это не концерт в традиционном понимании, как таковой, не мероприятие для зрителей на улице, когда есть ведущие, солисты. Это была съемка сборного концерта, который будет транслироваться онлайн 24 числа на экранах в городе Киеве и на телевидении. Было по несколько дублей при съемке произведения, разные ракурсы, прерывалась запись», — сообщили в пресс-службе ХНАТОба.
Трансляция концерта, программа которого готовилась в четырех городах Украины, в том числе в Харькове, состоится 24 августа в рамках киевского фестиваля «Відкрита музика міста».
Кадрами с места выступления харьковчане делятся в социальных сетях.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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