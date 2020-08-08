08.08.2020 12:06

Геннадий Кернес анонсировал новую экскурсию с Максимом Розенфельдом (ВИДЕО)

Новый выпуск посвящен дому столичного страхового общества «Саламандра».



// РЕДПОСТ

На YouTube-странице Геннадия Кернеса появился новый выпуск проекта мэра «Харьковский истории» – Выпуск 5: «Саламандра. Та что не горит в огне».



«В этот раз попросил Максима Розенфельда рассказать про самый столичный дом нашего города «Саламандра». Смотрите видео и делитесь им с друзьями», – написал Геннадий Кернес



Отметим, уже вышли сюжеты, посвященные знаковым местам:



Выпуск 1 «Дворец Труда»: https://youtu.be/iEB13r6VlZ8

Выпуск 2 «Памятник Шевченко»: https://youtu.be/w8DrTHwemHk



Выпуск 3 «Джаз в Бетоне»: https://youtu.be/ezwCP_LqNEI



Выпуск 4: «Вокзал и голуби»: Выпуск 4: «Вокзал и голуби»: https://youtu.be/6WCBogEXsdY