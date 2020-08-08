Геннадий Кернес анонсировал новую экскурсию с Максимом Розенфельдом (ВИДЕО)

Новый выпуск посвящен дому столичного страхового общества «Саламандра».
На YouTube-странице Геннадия Кернеса появился новый выпуск проекта мэра «Харьковский истории» – Выпуск 5: «Саламандра. Та что не горит в огне».
«В этот раз попросил Максима Розенфельда рассказать про самый столичный дом нашего города «Саламандра». Смотрите видео и делитесь им с друзьями», – написал Геннадий Кернес
Отметим, уже вышли сюжеты, посвященные знаковым местам:
Выпуск 1 «Дворец Труда»: https://youtu.be/iEB13r6VlZ8
Звезды призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции могут перехлестывать через край. Зато интуиция сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Синоптики обещают жаркие, солнечные выходные.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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