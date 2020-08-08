Главная Новости Культура и Туризм Геннадий Кернес анонсировал новую экскурсию с Максимом Розенфельдом (ВИДЕО)
08.08.2020  12:06   

Геннадий Кернес анонсировал новую экскурсию с Максимом Розенфельдом (ВИДЕО)

Новый выпуск посвящен дому столичного страхового общества «Саламандра».


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На YouTube-странице Геннадия Кернеса появился новый выпуск проекта мэра «Харьковский истории» – Выпуск 5: «Саламандра. Та что не горит в огне».

«В этот раз попросил Максима Розенфельда рассказать про самый столичный дом нашего города «Саламандра». Смотрите видео и делитесь им с друзьями», – написал Геннадий Кернес

Отметим, уже вышли сюжеты, посвященные знаковым местам:

Выпуск 1 «Дворец Труда»: https://youtu.be/iEB13r6VlZ8

Выпуск 2 «Памятник Шевченко»: https://youtu.be/w8DrTHwemHk

Выпуск 3 «Джаз в Бетоне»: https://youtu.be/ezwCP_LqNEI

Выпуск 4: «Вокзал и голуби»: https://youtu.be/6WCBogEXsdY

Выпуск 5: «Саламандра. Та что не горит в огне»: https://youtu.be/lffe5RNBMxg
 

Тэги:  кернес, розенфельд, экскурсия, харьков
 
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