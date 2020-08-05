05.08.2020 16:32

Художественный музей готовится представить фотовыставку Олега Малеванного

С 7 августа по 1 сентября в выставочном зале Харьковского художественного музея запланирована выставка фотографий Олега Малеванного «Опережая время».



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Выставка «Опережая время» откроет зрителю ретроспекцию поисков образного языка и средств художественной выразительности в течение более чем 55-летнего творческого пути О. Малеванного.



По утверждению организаторов выставки, представленные работы подтверждают слова автора: «Только внутренняя фантазия фотографа и его волнение о мире, в котором мы живем, может дать новые грани понимания этого мира».





