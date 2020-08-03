Уроженец харьковского пригорода выйдет на танцевальный батл с певцом Олегом Винником

Игорь Гелуненко, уроженец Боровой Харьковской области, будет участвовать в шоу «Танцы со звездами».
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С 5-летнего возраста Игорь занимался с хореографом Светланой Фроловой, которая приезжала в Боровую из Изюма. После Боровской школы закончил Сумское высшее училище искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского (хореограф-постановщик), затем Киевский национальный университет культуры и искусств (магистр хореографии). Сейчас Игорю 27 лет, он живет в Киеве и является участником известного шоу-балета «Freedom» Елены Коляденко. Лауреат всеукраинских и международных фестивалей. Партнершей Игоря в проекте стала Дарья Петрожицкая, финалистка "Голоса страны".
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