03.08.2020 15:27

Уроженец харьковского пригорода выйдет на танцевальный батл с певцом Олегом Винником

Игорь Гелуненко, уроженец Боровой Харьковской области, будет участвовать в шоу «Танцы со звездами».



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Об этом сообщает borova.info.

С 5-летнего возраста Игорь занимался с хореографом Светланой Фроловой, которая приезжала в Боровую из Изюма. После Боровской школы закончил Сумское высшее училище искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского (хореограф-постановщик), затем Киевский национальный университет культуры и искусств (магистр хореографии). Сейчас Игорю 27 лет, он живет в Киеве и является участником известного шоу-балета «Freedom» Елены Коляденко. Лауреат всеукраинских и международных фестивалей. Партнершей Игоря в проекте стала Дарья Петрожицкая, финалистка "Голоса страны".

Премьера нового сезона "Танцы со звездами" состоится этой осенью. Точно известно, что в нем примут участие Олег Винник, Надежда Мейхер, Тарас Цимбалюк.