Михаил Красиков расскажет о минимализме в поэзии

03.08.2020 09:39

Лекция этнографа, фольклориста и литературоведа состоится 5 августа в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины».

«Когда и где возникли минималистичные формы поэзии? Какие их разновидности и даже жанры? Что заставляет поэтов избегать многословия и всегда ли это художественно оправдано? Что такое «моностих», «пирожок», «русское хокку»? На эти и другие общеисторические и теоретические вопросы постарается ответить лектор, прежде чем перейдет к анализу украинских и российских поэтических миниатюр Сергея Черняева (1970-2002), убитого в возрасте 32 лет поэта и интеллектуала, мастера изысканных «хокку» и «танка», которому в 2020-м исполнилось бы 50 лет», - рассказывают организаторы.

Во время лекции состоится презентация только что изданной книги: Сергей Черняев. Золы узоры. Медитативная лирика / пер.с укр. М.Красикова. Харьков: Эксклюзив, 2020.

Внимание! Из-за карантина количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек. Вход - по предварительной записи по телефону: (057) 705-15-50 и через электронные ресурсы галереи: e-mail: [email protected], Facebook: Искусство Слобожанщины; Instagram.

Справка. Михаил Михайлович Красиков - поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор более 800 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Составитель ок. 50 книг. Кандидат филологических наук, профессор кафедры украиноведения, культурологии и истории науки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея «Слобожанские сокровища» им Г. Хоткевича НТУ «ХПИ» и галереи «Art KhPI», директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, член Национального союза писателей Украины, Национального союза художников Украины, Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов, председатель совета неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой, член Консультативного совета по охране культурного наследия при Департаменте культуры и туризма ХОГА.