30.07.2020 15:30

В Харькове пройдет творческая встреча с автором выставки живописи с дополненной реальностью

4 августа 2020 в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства состоится творческая встреча с автором выставки живописи с дополненной реальностью «Вальс цветов», харьковской художницей Марией Лемешовой.



// cultura.kh.ua

На творческой встрече Вы сможете узнать о процессе создания выставки, особенности сочетание классической живописи с дополненной реальностью и другими современными технологиями.

Также автор расскажет о своем пути в искусстве, художественное мировоззрение и дальнейших творческих планах.

А все присутствующие смогут задать художнице вопросы, которые их интересуют.



Встреча пройдет по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).