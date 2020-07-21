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21.07.2020  11:20   

У галереї «Мистецтво Слобожанщини» відбудеться фотовиставка про життя в Україні та Канаді

Персональна фотовиставка Євгена Зубкова «За даллю - даль» пройде з 24 липня по 8 серпня у галереї «Мистецтво Слобожанщини» Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва.


// culturа.kh.ua

Як повідомили організатори, в експозиції представлені дві країни - Україна та Канада, з якими були пов'язані життя і творчість автора, але в незвичайному ракурсі. Автор любить експериментувати з фото, створюючи мультиекспозиції, абстрактні композиції, розфарбовані фото, класичні стріт-фото.

«У роботах Євгена Зубкова представлені різні верстви суспільства, субкультури зі своїми устоями і правилами, простори, близькі, але в той же час заховані глибоко в підсвідомість. За допомогою різних технік фотографії, документальне автор поєднує з художнім, тим самим посилюючи відчуття навколишньої дійсності», - розповіли про роботи автора.

Виставку можна буде відвідати з вівторка по суботу, з 11:00 до 19:00, за адресою: пл. Свободи, 5 (Держпром, 4-й під., 1-й пов.).

Довідка. Євген Зубков народився 17 серпня 1950 року. Навчався у Харківському політехнічному інституті, працював інженером і захопився фотографією. Змінив професію і працював фотографом в НДІ. У 1989 році був прийнятий до Спілки фотохудожників Харкова. У 1991 рік відбулася його перша виставка в Художньому музеї в складі Союзу фотохудожників. У 1996 році переїхав до Канади, де проходили його виставки. З 2015 року знову живе і працює в Харкові.

Источник:   ХМР
 Тэги:  выставка, харьков
 
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