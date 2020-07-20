20.07.2020 08:42

Выставка живописи с дополненной реальностью пройдет в Харькове

С 23 июля по 8 августа в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка живописи с дополненной реальностью харьковской художницы Марии Лемешовой «Вальс цветов».



culturа.kh.ua

Представленные работы представят живопись в сочетании с современными цифровыми технологиями, с помощью которых картины «оживают». Это стало возможно благодаря технологии дополненной реальности AR. С реализацией арт-магии дополненной реальности автору помог студент Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского «ХАИ» Владислав Лисовиченко.



Концепция персональной выставки Марии Лемешовои. «Вальс цветов» - это сочетание классики и современных технологий, переосмысления роли живописи, которая влияет сразу через несколько органов чувств.

В выставке «Вальс цветов» кружат самые цветы: пионы, розы, ирисы, маки, сирень и другие цветы. «Вальс цветов» ... так что, как музыка с живописью так облагораживают наш мир, раскрывая все лучшее в наших душах? А если совместить живопись и музыку? И еще «оживить» картины с использованием технологии дополненной реальности? Действительно, когда человек смотрит на традиционную картину, его воображение сама дорисовывает сюжет, а мозг дополняет реальность изображенного на холсте.



Для просмотра картин с дополненной реальностью понадобится приложение для QR-кода (который можно найти на афише мероприятия).



Выставка пройдет в малом зале галереи по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы) Время работы: ВТ - СБ, 11:00 - 19:00.