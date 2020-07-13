Главная Новости Культура и Туризм Вход по предварительной записи: в Харькове пройдет творческая встреча с автором выставки
13.07.2020  15:31   

Вход по предварительной записи: в Харькове пройдет творческая встреча с автором выставки

16 июля в 15:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с авторами выставки художественных работ валяных из шерсти «Готовь сани летом» Еленой Кравчинской и его учениками.


culturа.kh.ua

На творческой встрече посетители могут узнать об особенностях и тонкостях валяния, о техниках создания изделий из войлока, их видах.

А авторы выставки «Готовь сани летом» – Елена Кравчинская и ее ученики – расскажут о своем творческом пути и о том, как и их жизни появилось это удивительное искусство - изготовление художественных работ, валяных из шерсти

В галерее отметили, что из-за карантина количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек. Вход по предварительной записи по телефону: (057) 717-10-40, (057) 705-15-50.

Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.07 Выставки, ярмарки В Харькове показывают проект художницы, посвященный разрушительной деятельности человека (ФОТО)   10.07 Выставки, ярмарки В Харькове проходят выставки петриковской росписи и художественного валяния (ФОТО)   10.07 Культура и Туризм В Муниципалке откроется выставка «Nude»
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 