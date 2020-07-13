Вход по предварительной записи: в Харькове пройдет творческая встреча с автором выставки

16 июля в 15:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с авторами выставки художественных работ валяных из шерсти «Готовь сани летом» Еленой Кравчинской и его учениками.
На творческой встрече посетители могут узнать об особенностях и тонкостях валяния, о техниках создания изделий из войлока, их видах.
А авторы выставки «Готовь сани летом» – Елена Кравчинская и ее ученики – расскажут о своем творческом пути и о том, как и их жизни появилось это удивительное искусство - изготовление художественных работ, валяных из шерсти
В галерее отметили, что из-за карантина количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек. Вход по предварительной записи по телефону: (057) 717-10-40, (057) 705-15-50.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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