13.07.2020 15:31

Вход по предварительной записи: в Харькове пройдет творческая встреча с автором выставки

16 июля в 15:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с авторами выставки художественных работ валяных из шерсти «Готовь сани летом» Еленой Кравчинской и его учениками.



culturа.kh.ua

На творческой встрече посетители могут узнать об особенностях и тонкостях валяния, о техниках создания изделий из войлока, их видах.

А авторы выставки «Готовь сани летом» – Елена Кравчинская и ее ученики – расскажут о своем творческом пути и о том, как и их жизни появилось это удивительное искусство - изготовление художественных работ, валяных из шерсти



В галерее отметили, что из-за карантина количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек. Вход по предварительной записи по телефону: (057) 717-10-40, (057) 705-15-50.