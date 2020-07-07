Главная Новости Культура и Туризм Убийство в Пятихатках: подробности от нацполиции (ФОТО)
07.07.2020  16:17   

Убийство в Пятихатках: подробности от нацполиции (ФОТО)

Полиция Харькова задержала мужчину за убийство собственного отца.


://facebook.com

Событие произошло 7 июля около 1:30 в Киевском районе в микрорайоне Пятихатки.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Академика Вальтера 58-летний отец избил своего 32-летнего сына.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела.

Правоохранители установили, что в результате конфликта сын нанес отцу ножевое ранение в область подмышки, в результате чего последний на лестнице в подъезде дома потерял сознательного и умер. Также было установлено, что сын вероятно злоупотребляет наркотическими средствами и является наркозависимым.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следственным Киевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

За совершенное преступление мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления ему о подозрении в совершении преступления.

 

 
Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, наркотик, харьков, общежитие, труп, нож
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.07 Криминал и происшествия В Харькове объявили обвинительный акт полицейским, которые облагали «данью» подчиненных 07.07 Криминал и происшествия На Харьковщине разыскали несовершеннолетнюю, которая исчезла после экзамена 07.07 Криминал и происшествия Полиция устанавливает обстоятельства смерти человека в Харькове
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 