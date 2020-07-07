Убийство в Пятихатках: подробности от нацполиции (ФОТО)

Полиция Харькова задержала мужчину за убийство собственного отца.
Событие произошло 7 июля около 1:30 в Киевском районе в микрорайоне Пятихатки.
В отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Академика Вальтера 58-летний отец избил своего 32-летнего сына.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела.
Правоохранители установили, что в результате конфликта сын нанес отцу ножевое ранение в область подмышки, в результате чего последний на лестнице в подъезде дома потерял сознательного и умер. Также было установлено, что сын вероятно злоупотребляет наркотическими средствами и является наркозависимым.
Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту следственным Киевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное преступление мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления ему о подозрении в совершении преступления.
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