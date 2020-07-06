06.07.2020 11:54

В Муниципалке откроется выставка «Nude»

С 10 по 29 июля в Харьковской муниципальной галерее пройдет выставка львовянки Василисы Буряник «Nude».



// ХОГА

С помощью нейлона, любимого материала художницы, Василиса исследует сходство пустынных природных ландшафтов с беззащитностью человеческого тела.



К созданию проекта художницу натолкнули пейзажи Карпат, которые превратились в пустыню в результате вырубки лесов. В «Nude» она проводит параллели между человеческим телом и природой, намекая, что мы тождественны, взаимосвязаны и одинаково уязвимы.



Материалом для работ стал любимый автором прозрачный нейлон. Образы на нем она создает с помощью печати, аппликации, вышивки и огня. Накладывая слои текстиля, художница достигает прозрачности и взаимодействия различных элементов в одном месте — сквозь панораму природы проглядывает кожа человека. Течения и ручьи кажутся сосудами или нервными окончаниями. А еще работы подсвечены сзади, что усиливает взаимодействие различных слоев. Василиса называет это эффектом рентгена.



«Большинство моих работ связано с экологией, с исчезновением лесов, животных. Когда-то давно животное было центральным элементом мифов, сказок, религий, природа была частью человеческой жизни, а человек чувствовал себя частью природы. Сегодня же мы относимся к ней потребительски, вытесняем ее из фольклора, мыслей, чувств», — с грустью отмечает автор.



Выставку можно будет увидеть с 10 по 29 июля в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15) каждый день, кроме воскресенья, с 11:00 до 19:00. Вход - свободный.



Справка. Василиса Буряник — украинская художница, живет и работает во Львове. Родилась в 1985 году, в 2004 окончила Ужгородский колледж искусств, в 2010 году - Львовскую национальную академию искусств (кафедра художественного текстиля).



Первая персональная выставка Василисы Буряник под названием «Жанры» прошла в 2003 году в Ужгороде. С тех пор художница приняла участие в 20 выставках и пленэрах. Участница Всеукраинской биеннале «Текстилизм-8» (Львов, 2011), Второй национальной Биеннале молодого искусства (Харьков, 2019).



Лауреат Всеукраинского конкурса Вторая национальная Биеннале молодого искусства (Харьков, 2019), участница стипендиальной программы «Gaude Polonia» (Варшава, 2013).