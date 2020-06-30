30.06.2020 09:01

Готовь сани летом: в Харькове пройдет выставка из войлока

С 3 по 18 июля в галерее «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться выставка художественных работ валяных из шерсти Елены Кравчинский и его учеников «Готовь сани летом».



// culturа.kh.ua

Обычно, валяные работы ассоциируются с зимой, но в коллекции мастерицы Елены Кравчинский есть множество работ, которые смогут заинтересовать зрителей и в летний период, уверяют организаторы выставки.

В экспозиции будут представлены следующие темы:войлок-материаловедение, интерьерный войлок, палантин и бактус, плечевой войлок (жакеты, жилеты, свитшоты, пальто), войлок и дети, картины из войлока, войлок и вязание, аксессуары, сумки.

Оформление работ было сделано в авторской технике художником и дизайнером Аленой Алексеевной Шараповой и при участии мастерской «Барвиночки».



Выставка пройдет по удресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы) Время работы: ВТ - СБ, 11:00 - 19:00. Вход свободный.