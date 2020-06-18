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18.06.2020  12:31   

Харків'ян запрошують у Художній музей на День відкритих дверей

Харківський художній музей запрошує всіх шанувальників мистецтва на День відкритих дверей, який відбудеться у неділю, 21 червня.


//city.kharkov.ua
У зв'язку з карантинними заходами, в музеї нагадали про необхідність носити маску в залах і дотримуватися дистанції в 1,5 метра між людьми. Також відвідувачів просять пересуватися по експозиції групами до 10 осіб.
 
Харківський художній музей розташований за адресою: вул. Жінок-Мироносиць, 11 і працює з 10:00 до 17:40. Вхід 21 червня - вільний.
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  художественный музей, день открытых дверей, харьков
 
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