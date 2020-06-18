Харків'ян запрошують у Художній музей на День відкритих дверей

Харківський художній музей запрошує всіх шанувальників мистецтва на День відкритих дверей, який відбудеться у неділю, 21 червня.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
влажность:
давление:
ветер: