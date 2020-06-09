Главная Новости Культура и Туризм «Мистецтво Слобожанщины» приглашает на выставку «Вперед к мечте»
09.06.2020  16:36   

«Мистецтво Слобожанщины» приглашает на выставку «Вперед к мечте»

Персональную экспозицию живописи Анны Кохан можно посмотреть с 13 по 27 июня в малом зале галереи.


// ХОГА
На выставке будут представлены живописные (масло) работы автора с разнообразием сюжетов в жанрах пейзаж, морской пейзаж, городской пейзаж, портрет, анималистический жанр и лирические натюрморты.

«Во всех работах художницы можно найти одну характерную черту – открытость и эмоциональную глубину, - рассказывают организаторы. - А основной мотив в ее творчестве – это поиск прекрасного в простом. Потому что найти прекрасное можно в том, что всегда рядом с нами – мире внешнем, во всех его проявлениях, формах и смыслах, и не менее многогранном внутреннем мире, наполненном идеями, образами, чувствами и мечтами... Картины автора дарят ощущение безграничной радости и светлую энергию, которая останется с вами надолго».

Справка. Анна Кохан участвует в различных творческих конкурсах и мероприятиях. Работы художницы были представлены на выставках в Харькове и за рубежом. Находятся в частных коллекциях. Живет и работает в Харькове.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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