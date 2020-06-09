«Мистецтво Слобожанщины» приглашает на выставку «Вперед к мечте»

Персональную экспозицию живописи Анны Кохан можно посмотреть с 13 по 27 июня в малом зале галереи.
«Во всех работах художницы можно найти одну характерную черту – открытость и эмоциональную глубину, - рассказывают организаторы. - А основной мотив в ее творчестве – это поиск прекрасного в простом. Потому что найти прекрасное можно в том, что всегда рядом с нами – мире внешнем, во всех его проявлениях, формах и смыслах, и не менее многогранном внутреннем мире, наполненном идеями, образами, чувствами и мечтами... Картины автора дарят ощущение безграничной радости и светлую энергию, которая останется с вами надолго».
Справка. Анна Кохан участвует в различных творческих конкурсах и мероприятиях. Работы художницы были представлены на выставках в Харькове и за рубежом. Находятся в частных коллекциях. Живет и работает в Харькове.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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