«Мистецтво Слобожанщины» приглашает на выставку «Вперед к мечте»

09.06.2020 16:36

Персональную экспозицию живописи Анны Кохан можно посмотреть с 13 по 27 июня в малом зале галереи.

На выставке будут представлены живописные (масло) работы автора с разнообразием сюжетов в жанрах пейзаж, морской пейзаж, городской пейзаж, портрет, анималистический жанр и лирические натюрморты.

«Во всех работах художницы можно найти одну характерную черту – открытость и эмоциональную глубину, - рассказывают организаторы. - А основной мотив в ее творчестве – это поиск прекрасного в простом. Потому что найти прекрасное можно в том, что всегда рядом с нами – мире внешнем, во всех его проявлениях, формах и смыслах, и не менее многогранном внутреннем мире, наполненном идеями, образами, чувствами и мечтами... Картины автора дарят ощущение безграничной радости и светлую энергию, которая останется с вами надолго».

Справка. Анна Кохан участвует в различных творческих конкурсах и мероприятиях. Работы художницы были представлены на выставках в Харькове и за рубежом. Находятся в частных коллекциях. Живет и работает в Харькове.