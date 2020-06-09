09.06.2020 14:32

Харьковская художница покажет свое видение красоты

С 13 по 27 июня в галерее «Мистецтво Слобожанщины» пройдет персональная выставка Валентины Олемпиюк-Винниковой «Искусство видеть красоту».



// cultura.kh.ua

В экспозиции выставки будут представлены живописные работы в жанрах пейзаж, портрет, натюрморт.



«На выставке каждый сможете мысленно окунуться в живописные, бескрайние Слобожанщины и других уголков Украины, увидеть солнечные, насыщенные яркими красками рассветы, романтические вечерние пейзажи, проникнуться весенним нежностью или зимней, молчаливой тишиной ... Художница с большой любвью и почетом изображает природу, пропуская ее через свои собственные чувства и взгляды. А такие художественные приемы, как широкий, смелый, иногда пастозный мазок, яркие и насыщенные цвета, нетипичные ракурсы, сочетание динамики и статики, позволяют наиболее полно передать не только увиденную красоту, но впечатление от нее», – сообщили организаторы выставки.



Выставка пройдет по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы: ВТ - СБ, 11:00 - 19:00. Вход свободный.