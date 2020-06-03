03.06.2020 13:44

Харківський художній музей відновлює свою роботу

Харківський художній музей 3 червня відчиняє свої двері для відвідувачів після вимушеної перерви, пов'язаної з карантином.



//city.kharkov.ua

Як повідомили в установі, музей тимчасово працюватиме у зміненому режимі: з 11:00 до 18:30 щодня, крім понеділка та вівторка.

Після відкриття у музеї можна буде відвідати експозицію вітчизняного мистецтва XVI - поч. XX ст. (2 поверх). При цьому адміністрація ввела певні запобіжні заходи.

Так, у залах можна буде перебувати тільки при наявності захисної маски з дотриманням дистанції в 1,5 метра між людьми. Кількість відвідувачів обмежена - одночасно дозволено приймати до семи осіб. Перед квитковою касою нанесена спеціальна розмітка - для дотримання дистанції у черзі.

Групові екскурсії (максимум - сім осіб) проводитимуться за попередньою заявкою за тел.: 706-33-94 або на адресу електронної пошти: [email protected]

На території Харківської області продовжують діяти обмеження щодо проведення культурно-масових заходів, тому лекції, концерти та інші масові заходи у музеї скасовані.