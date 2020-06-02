Украинцы смогут улететь на отдых в Турцию уже 1 июля - МИД

В МИД Турции проинформировали о решении открыть границы и возобновить пассажирские перевозки с Украиной уже 1 июля текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Сообщается, что в понедельник, 1 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
«Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом», - говорится в сообщении.
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