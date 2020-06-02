Главная Новости Культура и Туризм Украинцы смогут улететь на отдых в Турцию уже 1 июля - МИД
02.06.2020  09:19   

Украинцы смогут улететь на отдых в Турцию уже 1 июля - МИД

В МИД Турции проинформировали о решении открыть границы и возобновить пассажирские перевозки с Украиной уже 1 июля текущего года.


// yugtimes.com

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что в понедельник, 1 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

«Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом», - говорится в сообщении.

Тэги:  турция, отдых, карантин, украина, снятие карантина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Культура и Туризм Турция готовится к открытию туристического сезона: Аll inclusive не отменят 17.01 Культура и Туризм Как за несколько минут попасть из одной части света – Азии в другую часть света – Европу   10.01 Культура и Туризм Открой ракушку и расширь свой мир  
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 