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25.05.2020  16:46   

Харків'ян запрошують на віртуальну виставку до історичного музею

Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова запустив 3D-тур по виставці «Слобожани», яка була відкрита 25 травня до 100-річчя заснування музею.


//city.kharkov.ua
Як повідомили в історичному музеї, експозиція названа на честь однойменної книги Миколи Сумцова - засновника музею Слобідської України, від якого веде свій родовід історичний музей.
 
За словами заступника директора Харківського історичного музею Ольги Сошнікової, 3D-тур створений для того, щоб вивчення історії та традицій Слобідського краю не зупинялося навіть у період карантину.
 
«Карантин не зупинив нашу роботу, а дав поштовх до розвитку онлайн-комунікації з відвідувачами і формування нашої аудиторії в інтернет-просторі», - зазначила Ольга Сошнікова.
 
Віртуальний тур зроблений на Google-картах. Автор проєкту Михайло Проценко витратив  на створення онлайн-виставки місяць. Всього для 3D-туру було знято 37 віртуальних панорам, в тому числі з квадракоптера.
 
«Для кожної панорами ми зняли 24 фотографії - загалом вийшло 888 фото. Спеціальним об'єктивом «Fisheye» робилася сферична картинка, потім ці кадри «зшивалися». Якість зображень є оптимальним для завантаження. Людина може прямо з пошукової системи Google або Google-карт перейти в цей віртуальний тур і подивитися виставку. Таким чином, у відвідувача створюється ефект присутності. Не виходячи з дому, він може зануритися в атмосферу музею і «погуляти» виставкою», - розповів Михайло Проценко.
 
Відвідати 3D-тур можна також на сайті музею.
 
Довідка. Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова - один з найбільших музеїв України, провідний науково-дослідний і методичний центр музеєзнавства на Слобожанщині і важливий об'єкт всіх туристичних маршрутів країни. Колекція музею налічує понад 334 тис. пам'яток матеріальної та духовної культури національного та світового значення. Серед них - єдиний в Україні гетьманський прапор кінця XVII століття, предмети українського бароко, кліше «50 рублів» 1918 року Української Народної Республіки, твори видатних художників, цінні колекції археологічних, етнографічних та нумізматичних предметів, а також зброя, предмети спорядження та ін.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, виртуальная выставка, харьков, коронавирус, исторический музей
 
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