20.05.2020 17:23

У Харкові пройде онлайн-конференція, присвячена розвитку туризму

Онлайн-конференція «Поточний стан та тенденції розвитку туризму в сучасних умовах» відбудеться у п'ятницю, 22 травня.



//city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва, у ній візьмуть участь українські та іноземні експерти з провідних організацій у сфері туризму. Серед них - Всесвітня туристична організація при ООН (UNWTO) та Всесвітня федерація туристичних міст (WTCF), членом якої минулого року став Харків (наразі - єдине місто в Україні, що офіційно прийняте до складу федерації), а також Національна туристична організація України та Державне агентство розвитку туризму України.

У ході конференції планується обговорити такі питання:

- Що зараз відбувається зі сферою туризму у всесвітньому масштабі та в Україні зокрема;

- Як змінилася/зміниться сфера туризму в існуючих умовах;

- Тенденції розвитку туризму з точки зору експертів;

- Прогнози всесвітніх та всеукраїнських організацій з розвитку туризму на найближче майбутнє і в довгостроковій перспективі.

Початок - о 12:00.

Захід транслюватиметься на офіційній сторінці Департаменту міжнародного співробітництва у соціальній мережі «Facebook».