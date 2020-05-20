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20.05.2020  17:23   

У Харкові пройде онлайн-конференція, присвячена розвитку туризму

Онлайн-конференція «Поточний стан та тенденції розвитку туризму в сучасних умовах» відбудеться у п'ятницю, 22 травня.


//city.kharkov.ua
Як повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва, у ній візьмуть участь українські та іноземні експерти з провідних організацій у сфері туризму. Серед них - Всесвітня туристична організація при ООН (UNWTO) та Всесвітня федерація туристичних міст (WTCF), членом якої минулого року став Харків (наразі - єдине місто в Україні, що офіційно прийняте до складу федерації), а також Національна туристична організація України та Державне агентство розвитку туризму України. 
 
У ході конференції планується обговорити такі питання:
 
- Що зараз відбувається зі сферою туризму у всесвітньому масштабі та в Україні зокрема;
- Як змінилася/зміниться сфера туризму в існуючих умовах;
- Тенденції розвитку туризму з точки зору експертів;
- Прогнози всесвітніх та всеукраїнських організацій з розвитку туризму на найближче майбутнє і в довгостроковій перспективі.
 
Початок - о 12:00. 
 
Захід транслюватиметься на офіційній сторінці Департаменту міжнародного співробітництва у соціальній мережі «Facebook». 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  туризм, конференция, харьков
 
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